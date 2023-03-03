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Липецкая вечЁрка: ссора депутатов, фиктивные браки и замерзающие собаки
Сегодня, 3 марта, депутат областного Совета пожаловался в полицию на коллегу, прокуратура рассказала о фиктивных браках липчанок, и зоозащитники снова недовольны содержанием собак в тамбовском приюте.
В облсовете планируется разобрать поведение Александра Ушакова на одном из комитетов.
— Приличные люди вызывают на дуэль, а не кляузы пишут, — предложила Желябова.
Браки трех липчанок признаны фиктивными. Представители надзорных органов сейчас с особой тщательностью проверяют участившиеся союзы жительниц региона с гражданами Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Опрашивают соседей, смотрят, есть ли у пары совместное имущество, ездят ли те в отпуск вместе, ведут ли совместное хозяйство, делают покупки. Полицейские доказали, что три липчанки вышли замуж исключительно из-за денег.
Кстати, уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран обнаружил, что липчанки вдруг стали еще и записывать отцами своих детей иностранцев. У него большие подозрения, что делают они это не бескорыстно.
А данковчанку привлекли к административной ответственности за то, что не платила алименты двоим детям. После того, как мировой судья назначил женщине 70 часов обязательных работ, она выплатила 260 000 рублей долгов по алиментам.
Зоозащитники второй раз встретились с мэром Липецка Евгенией Уварикной и поговорили о собаках. Любители животных рассказали, что отловленных на улицах города собак возят в тамбовский приют (последний тендер на отлов и стерилизацию собак выиграло ИП Яшунина Л.Н.) в автомобилях без печки и собаки мерзнут. Также они возмущены тем, что не могут наблюдать за тем, как в приюте содержатся собаки.
Евгения Уваркина призвала подрядчика учесть замечания зоозащитников и найти решение, которое устроит заинтересованные стороны.
— Люди, мы к чему пришли. Собак перевозят в холодном фургоне — караул, а на улице они что с батареей на спине бегали? А что в квартире 16 градусов — это нормально? О людях бы так беспокоились, — возмутился Гость.
— Город не место стаям бродячих собак! Да, жалко! Да, живые! Да, виноват в этой беде человек! Но проблему эту надо решать! Кардинально! И не надо говорить «не трогай их и не тронут тебя». Знаю на личном примере, просто шла по улице, набросилась целая свора! И сколько таких других случаев, несчастных, с укусами детей! Почему невинный ребенок должен отвечать перед обиженным кем-то псом? А у зоозащитников, видимо, нет других проблем в жизни. Вот мне б так жить, чтобы меня волновало при каком температурном режиме перевозят собак, — написал СДД.
— СДД, Вы не правы. Такая позиция не правильная! Проблемы надо решать, не говорить: меня это не волнует. Я поддерживаю зоозащитников! Это не проблема собак, а проблема людей. Мы создали эту проблему. Мы когда-то выкинули собак на улицы. Мы когда-то начали неправильно решать эту проблему. Мы должны взять на себя ответственность за свои же действия. Добро пока еще спасает наш мир, — ответил Гость 53.
Погода в выходные будет не ахти: синоптики прогнозируют сегодня ночью небольшой минус, а завтра днем — маленький плюс. Да еще и мокрый снег. Но даже при такой погоде можно обморозиться. В ожоговом центре сейчас лечится 51-летний мужчина, который обморозил стопу. Он пострадал, когда заготавливал хворост и дрова.
Но в качестве бонуса сегодня можно увидеть в небе рядом Юпитер и Венеру. Подобное сближение планет происходит с периодичностью в один-полтора года.
В фотоколлаже использованы фото Липецкого областного Совета депутатов
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