Происшествия
49 минут назад
«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»
Никто не пострадал.
Сегодня в Липецке при въезде во двор на улице Зегеля произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора» под управлением 27-летнего мужчины.
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/typical_lipetsk
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора» под управлением 27-летнего мужчины.
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото - vk.com/typical_lipetsk
Алексей.
Садовод