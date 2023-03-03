«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»

Никто не пострадал.

Сегодня в Липецке при въезде во двор на улице Зегеля произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора» под управлением 27-летнего мужчины.В результате ДТП никто не пострадал.