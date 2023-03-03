Происшествия

49 минут назад

«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»

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#ДТП
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«КамАЗ» при движении задним ходом подмял под себя «Приору»

Никто не пострадал.

Сегодня в Липецке при въезде во двор на улице Зегеля произошло ДТП с участием грузовика и легковушки.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, 46-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора» под управлением 27-летнего мужчины.

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В результате ДТП никто не пострадал.

Фото - vk.com/typical_lipetsk

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#ДТП
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Комментарии (2)

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Алексей.

25 минут назад
Интересно почему водители экопрома * задним ходом во дворах не прибегают к помощи грузчиков ведь в ПДД это прописано.Какой бы опыт у водителя не был в мертвой зоне всегда может оказаться автомобиль ,ребенок,бабушка.
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Садовод

37 минут назад
наехал на стоящий автомобиль «Лада Приора» под управлением 27-летнего мужчины. Абсурд! Если автомобиль стоял, как им мог кто-то управлять?
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