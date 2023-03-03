38 минут назад
Циклон принесет завтра в Липецкую область мокрый снег, ветер и потепление до +4
В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизится циклон с центром над северо-западом европейской территории России – в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ночью на улице до -3 градусов мороза, днем – от +1 до +3 градусов.
День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза.