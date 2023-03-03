Погода в Липецке

38 минут назад

Циклон принесет завтра в Липецкую область мокрый снег, ветер и потепление до +4

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#потепление #ветер
Циклон принесет завтра в Липецкую область мокрый снег, ветер и потепление до +4

В ближайшие трое суток к Липецкой области приблизится циклон с центром над северо-западом европейской территории России – в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие снег, мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -1 до +4 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ночью на улице до -3 градусов мороза, днем – от +1 до +3 градусов.

День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза. 

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#потепление #ветер

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