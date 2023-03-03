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Президент РФ подписал указ о правилах работы оборонных предприятий во время военного положения
Документ принят в рамках тех возможностей, которые дает законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ.
"В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу (ГОЗ) или исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ, своих обязательств по государственному контракту, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции по ГОЗ, впредь до отмены военного положения: приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия его органов управления", - говорится в документе.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, над такими предприятиями будет определяться новая управляющая организация на основании предложений Минпромторга РФ.
Указ вступает в силу 3 марта 2023 года.