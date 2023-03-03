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сегодня, 16:18

Райффайзенбанк приостановил открытие валютных счетов

105
#валютные счета

Также ограничено открытие дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам.

Райффайзенбанк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, - пишет "Ъ" со ссылкой на пресс-службу банка. Уточняется, что ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей.

"Райффайзен Банк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам",— говорится в сообщении банка.

В банке объяснили такое решение большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым он не справляется из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов. При этом Райффайзенбанк продолжит обслуживание только клиентов, уже открывших счета.

17 февраля Raiffeisen Bank International сообщил об ограничении корреспондентской сети в России до пяти банков (остальным ограничили переводы в долларах и евро). 18 февраля Минфин США начал расследование в отношении группы в связи с российским бизнесом.
105
#валютные счета

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