Общество

сегодня, 16:11

Елецкие школьники спасли заблудившуюся пожилую женщину

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#дети

Пенсионерка забыла, где она живет. При этом женщина была легко одета и сильно замерзла.

Вечером 17 февраля в Ельце школьники Владислав Иванников и Даниил Ардинцев на улице спасли заблудившуюся пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка выглядела растерянной и просила помощи у случайных прохожих. Восьмиклассники подошли к ней и поинтересовались, что случилось. Она сообщила ребятам, что потерялась и забыла, где она живет. При этом женщина была легко одета и сильно замерзла. Кроме того, она обращалась за помощью к прохожему, но тот помогать отказался.

Школьники не растерялись, завели бабушку в теплое помещение и вызывали экстренные службы. Благодаря их отзывчивости женщина благополучно попала домой.

Дети были приглашены в областное Управление МВД России, где генерал-майор полиции Олег Латунов вручил им благодарственные письма и подарки.

Фото, видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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#дети

Комментарии (2)

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Механик

14 минут назад
Самая лучшая новость за год . Молодцы ребята !!!
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У нас самые лучшие дети!

сегодня, 16:37
Умнички !!!
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