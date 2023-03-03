Елецкие школьники спасли заблудившуюся пожилую женщину

Пенсионерка забыла, где она живет. При этом женщина была легко одета и сильно замерзла.

Вечером 17 февраля в Ельце школьники Владислав Иванников и Даниил Ардинцев на улице спасли заблудившуюся пожилую женщину.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка выглядела растерянной и просила помощи у случайных прохожих. Восьмиклассники подошли к ней и поинтересовались, что случилось. Она сообщила ребятам, что потерялась и забыла, где она живет. При этом женщина была легко одета и сильно замерзла. Кроме того, она обращалась за помощью к прохожему, но тот помогать отказался.



Школьники не растерялись, завели бабушку в теплое помещение и вызывали экстренные службы. Благодаря их отзывчивости женщина благополучно попала домой.



Дети были приглашены в областное Управление МВД России, где генерал-майор полиции Олег Латунов вручил им благодарственные письма и подарки.



Фото, видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

