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37 минут назад

Тинькофф банк временно остановил валютные переводы в Грузию

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#валютные переводы #Грузия

В кредитной организации это объяснили действиями банка-корреспондента.

Тинькофф банк временно остановил валютные переводы в Грузию. Банк-корреспондент не обрабатывает переводы, - передает ТАСС.

"К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию", — заявили в службе поддержки кредитной организации.

Согласно информации на сайте банка, возможность переводов долларов и евро за границу еще сохранилась, но в ограниченный список банков. Так, доллары можно отравить в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро - только в некоторые банки Китая и Узбекистана.

В Абхазию и Южную Осетию можно переводить любую валюту, но банк советует переводить деньги в рублях. "При переводе любая валюта будет конвертироваться в рубли, а затем в валюту счета получателя перевода. Чтобы избежать издержек при конвертации валют, лучше отправлять рубли", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее в октябре 2022 года "Тинькофф" уже приостанавливал валютные переводы в ряд стран, в том числе и в Грузию.

25 февраля "Тинькофф" попал под санкции Евросоюза. В банке утверждали, что это не повлияет на работу кредитной организации.
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#валютные переводы #Грузия

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