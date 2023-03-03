Скотник напал с ножом на племянника на глазах его сожительницы

Родственники жили в одном доме и конфликт начался из-за того, что там было не убрано.

Тербунский районный суд вынес приговор 61-летнему скотнику сельхозпредприятия — жителю села Набережное Воловского района по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина напал с ножом на своего племянника.



Родственники, которые живут в одном доме, поссорились вечером 28 августа прошлого года. В период с 21:00 по 21:33 61-летний мужчина взял из шкафа нож и в спальне напал с ним на племянника, нанеся один удар в живот.



Потерпевшему диагностировали проникающую рану брюшной полости, которая была расценена судмедэкспертами как тяжкий вред здоровью.



По словам скотника, с племянником они часто ссорились, на фоне того, что тот выпивал и не работал, время от времени помогая дяде по хозяйству. А вот дядя работал посменно постоянно. Вернувшись с очередной смены, он снова увидел пьяного племянника-бездельника, а в доме было не убрано. На этом фоне и начался очередной конфликт.



После начала словесной ссоры родственников домой пришла сожительница племянника, и тот стал выпроваживать дядю из спальни и ругаться на него матом. Это очень обидело мужчину — тот сначала ударил племянника ладонью по голове, а после, услышав очередную порцию брани, сходил в коридор за двумя ножами, и через некоторое время ударил племянника ножом с тупым концом. Племянник закричал, и к дяде подбежала сожительница племянника и вырвала у него нож. Второй нож он отдал женщине уже сам.



Сейчас мужчины помирились и взаимных претензий друг к другу не имеют. Тем не менее, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью племяннику дядя получил три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.