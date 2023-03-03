Происшествия

37 минут назад

В Ельце изъяли почти 300 пачек немаркированных сигарет

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#табак #сигареты

Нарушения выявили в пяти торговых точках.

В пяти торговых точках Ельца продавали контрафактную табачную продукцию. Нарушения выявили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

«В отношении лиц, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, возбуждены административные дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. В рамках дел из оборота изъято порядка 300 пачек немаркированных сигарет», - отмечают в управлении.

Видео - vk.com/club194315413

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#табак #сигареты

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