Происшествия
37 минут назад
В Ельце изъяли почти 300 пачек немаркированных сигарет
Нарушения выявили в пяти торговых точках.
В пяти торговых точках Ельца продавали контрафактную табачную продукцию. Нарушения выявили сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
«В отношении лиц, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, возбуждены административные дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. В рамках дел из оборота изъято порядка 300 пачек немаркированных сигарет», - отмечают в управлении.
Видео - vk.com/club194315413
«В отношении лиц, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, возбуждены административные дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. В рамках дел из оборота изъято порядка 300 пачек немаркированных сигарет», - отмечают в управлении.
Видео - vk.com/club194315413