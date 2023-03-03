За сутки жители Липецкой области перевели мошенникам более миллиона рублей

43-летней ельчанке удалось уберечь 485 000 рублей.

По данным пресс-служба полиции, за сутки мошенники обманули жителей Липецкой области более чем на миллион рублей. Но есть и истории со счастливым концом.



«43-летней ельчанке 2 марта позвонил на сотовый телефон «следователь» и сообщил, на имя женщины пытаются оформить кредит. Чтобы не лишиться денег, женщина должна была перечислить средства на безопасный счёт. Ельчанка сразу же догадалась, что имеет дело с мошенникам, внимательно выслушала сначала «полицейского», затем «банковского специалиста», сняла 485 000 рублей со счёта, но перечислять на указанный мошенниками номер не стала. Она закончила телефонные переговоры и обратилась в дежурную часть елецкой полиции. Позже злоумышленники попытались возобновить с ней общение, но женщина не стала отвечать на их звонки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.