Происшествия

55 минут назад

За сутки жители Липецкой области перевели мошенникам более миллиона рублей

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#мошенничество
За сутки жители Липецкой области перевели мошенникам более миллиона рублей

43-летней ельчанке удалось уберечь 485 000 рублей.

По данным пресс-служба полиции, за сутки мошенники обманули жителей Липецкой области более чем на миллион рублей. Но есть и истории со счастливым концом.

«43-летней ельчанке 2 марта позвонил на сотовый телефон «следователь» и сообщил, на имя женщины пытаются оформить кредит. Чтобы не лишиться денег, женщина должна была перечислить средства на безопасный счёт. Ельчанка сразу же догадалась, что имеет дело с мошенникам, внимательно выслушала сначала «полицейского», затем «банковского специалиста», сняла 485 000 рублей со счёта, но перечислять на указанный мошенниками номер не стала. Она закончила телефонные переговоры и обратилась в дежурную часть елецкой полиции. Позже злоумышленники попытались возобновить с ней общение, но женщина не стала отвечать на их звонки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
344
#мошенничество

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