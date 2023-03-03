В России
56 минут назад
НСПК внедрит новый способ оплаты картой «МИР» через смартфон
В целом само использование QR-кода для совершений платежей не ново для российского рынка.
Новый способ расчетов картами "Мир" готовится запустить Национальная система платежных карт (НСПК), - пишут "Известия".
Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец на кассе сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег.
НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие трансакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Информация об этом содержится в техническом бюллетене платежной системы. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.
Дело в том, что QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и «вытащить» оттуда номер карты, а затем воспользоваться (например, при покупках в интернете). Именно поэтому данные "пластика" нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией. Внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты, - рассказали в НСПК.
Новый способ оплаты картой "Мир" с помощью смартфона стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью прошлого года. Но пока ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд банков планирует запустить функционал уже в 2023 году.
Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец на кассе сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег.
НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие трансакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Информация об этом содержится в техническом бюллетене платежной системы. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.
Дело в том, что QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и «вытащить» оттуда номер карты, а затем воспользоваться (например, при покупках в интернете). Именно поэтому данные "пластика" нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией. Внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты, - рассказали в НСПК.
Новый способ оплаты картой "Мир" с помощью смартфона стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью прошлого года. Но пока ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд банков планирует запустить функционал уже в 2023 году.