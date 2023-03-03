В России

56 минут назад

НСПК внедрит новый способ оплаты картой «МИР» через смартфон

74
#оплата #Мир

В целом само использование QR-кода для совершений платежей не ново для российского рынка.

Новый способ расчетов картами "Мир" готовится запустить Национальная система платежных карт (НСПК), - пишут "Известия".

Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец на кассе сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег.

НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие трансакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Информация об этом содержится в техническом бюллетене платежной системы. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Дело в том, что QR-код с экрана смартфона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Тогда его могут распознать и «вытащить» оттуда номер карты, а затем воспользоваться (например, при покупках в интернете). Именно поэтому данные "пластика" нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией. Внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты, - рассказали в НСПК.

Новый способ оплаты картой "Мир" с помощью смартфона стал доступен для внедрения кредитными организациями осенью прошлого года. Но пока ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд банков планирует запустить функционал уже в 2023 году.
74
#оплата #Мир

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Калуге эвакуировали школу из-за угрозы вооруженного нападения
#эвакуация школы #угроза нападения
В Калуге эвакуировали школу из-за угрозы вооруженного нападения

сегодня, 12:50

В России
В Омске загорелся ресторанно-гостиничный комплекс
#пожар #гостиница #ресторан
В Омске загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

сегодня, 10:39

В России
#интернет-торговля
Порог беспошлинной торговли просят оставить в размере €1000

вчера, 17:21

В России
#кредиты
Каждый седьмой заемщик имеет минимум четыре активных кредита

вчера, 17:20

В России
В РФ вводят ответственность за дискредитацию добровольцев — участников СВО
#СВО #дискредитация #ответственность
В РФ вводят ответственность за дискредитацию добровольцев — участников СВО

вчера, 16:16

В России
В РФ началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива
#пиво #цифровая маркировка
В РФ началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива

вчера, 15:25

В России