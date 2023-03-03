Коронавирус

сегодня, 11:23

В Липецкой области за сутки умер один человек от COVID-19

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#коронавирус
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В Липецкой области за сутки умер один человек от COVID-19

С начала эпидемии вирус унес жизни 3 957 человек.

В Липецкой области выявили 133 новых случая COVID-19, один человек умер, госпитализировали 29 человек, выздоровели 157 человек. Для сравнения: 3 марта 2022 года были выявлены 825 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 179 529 случаев COVID-19, выздоровели 174 417 человек, умерли 3 957 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 414 случаев, в Тамбовской области — 150, в Рязанской области — 104, в Тульской области — 85, Курской области — 81, в Орловской области — 65. В Орловской и Тульской областях умерли по одному человеку.

В России за сутки выявили 14 516 случаев COVID-19, госпитализировали 1 546 человек, выздоровели 11 512 человек, умерли 40 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 314 520 случаев COVID-19, выздоровели 21 656 858 человек, умерли 396 216 человек.
437
#коронавирус
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