Два жилых дома горели в Липецкой области минувшим вечером

Около семи часов вечера 2 марта в поселке Лески Краснинского района в жилом доме горела кухня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Жильцы успели потушить огонь до приезда двух пожарных расчетов. площадь возгорания составила полтора квадратных метра.В селе Донское Задонского района ближе к полуночи также загорелась кухня жилого дома. Огонь тушили два пожарных расчета и два добровольца. Площадь возгорания составила 10,5 квадратных метров.