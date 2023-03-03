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Два жилых дома горели в Липецкой области минувшим вечером

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#МЧС #пожар
Два жилых дома горели в Липецкой области минувшим вечером
Около семи часов вечера 2 марта в поселке Лески Краснинского района в жилом доме горела кухня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Жильцы успели потушить огонь до приезда двух пожарных расчетов. площадь возгорания составила полтора квадратных метра.

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В селе Донское Задонского района ближе к полуночи также загорелась кухня жилого дома. Огонь тушили два пожарных расчета и два добровольца. Площадь возгорания составила 10,5 квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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