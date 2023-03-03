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8 минут назад

В Калуге эвакуировали школу из-за угрозы вооруженного нападения

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#эвакуация школы #угроза нападения

3 марта в Калуге эвакуировали учеников и работников школы №14 на улице Московской.

3 марта утром в Калуге эвакуировали учеников и сотрудников школы №14 на улице Московской.

Отмечается, что сообщение с угрозой вооруженного нападения на школу поступило в Калужский арбитражный суд.

Инцидент прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

"Сегодня с утра поступила информация о возможном вооруженном нападении на здание школы. Правоохранительные органы приняли решение об эвакуации школьников и начали проверку школьной территории. Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой", - заявил официальный представитель министерства образования и науки Калужской области.

Он отметил, что занятий не будет в начальной школе - дети возвращаются домой. По его словам, остальные школьники пока также отправлены домой, решение о возврате их к занятиям будет принято по результатам обследования помещений школы. На месте работают правоохранительные органы и силовые структуры.

По информации источников, на электронную почту школы пришло письмо с угрозой нападения на образовательное учреждение. В письме злоумышленники угрожали или обстрелять, или устроить поножовщину в стенах школы, - пишут "Калужские новости".

Накануне в Брянской области была совершена атака украинскими диверсантами. В результате одной из таких атак, при обстреле машины погиб водитель и был ранен 10-летний ребенок. Позже стало известно еще об однмо погибшем.
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#эвакуация школы #угроза нападения

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