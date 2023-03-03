В мире
46 минут назад
Минторг и Минфин США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против РФ
В марте 2022 Минфин США представил легальные способы обхода санкций при покупке нефти в России.
США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, но злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль, - сообщается в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США.
Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и другое, - передает РБК.
Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали такие "красные флаги", которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции, как нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя; использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров; различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо; сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе; поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан; поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и другое.
Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены на контроле за выполнением ограничений.
Власти России в свою очередь называют западные санкции "безумными и бездумными", а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Москвы, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.
Власти США призвали обращать внимание на подозрительные сделки: если доставка товара осуществляется через Армению или Узбекистан, компания-покупатель слабо представлена в интернете, отказ от техобслуживания и другое, - передает РБК.
Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали такие "красные флаги", которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции, как нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя; использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров; различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо; сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе; поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан; поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя и другое.
Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены на контроле за выполнением ограничений.
Власти России в свою очередь называют западные санкции "безумными и бездумными", а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Москвы, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.