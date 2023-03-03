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сегодня, 11:25
В США свыше 300 тысяч жителей остались без света из-за торнадо
Стихия также повлияла на авиасообщение.
Свыше 300 тысяч жителей американского штата Техас остались без электричества вследствие торнадо.
В штат пришла стихия, которая ранее вызвала аномальные снегопады в Калифорнии, - передает Bfm.ru.
Отмечается, что непогода повлияла также на авиасообщение. На данный момент в Техасе отменено около 500 рейсов.
Ранее сообщалось, что больше 120-ти тысяч калифорнийцев остались без света из-за зимнего шторма и снегопада.
В штат пришла стихия, которая ранее вызвала аномальные снегопады в Калифорнии, - передает Bfm.ru.
Отмечается, что непогода повлияла также на авиасообщение. На данный момент в Техасе отменено около 500 рейсов.
Ранее сообщалось, что больше 120-ти тысяч калифорнийцев остались без света из-за зимнего шторма и снегопада.