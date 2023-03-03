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сегодня, 11:25

В США свыше 300 тысяч жителей остались без света из-за торнадо

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#торнадо #стихия #непогода #США

Стихия также повлияла на авиасообщение.

Свыше 300 тысяч жителей американского штата Техас остались без электричества вследствие торнадо.

В штат пришла стихия, которая ранее вызвала аномальные снегопады в Калифорнии, - передает Bfm.ru.

Отмечается, что непогода повлияла также на авиасообщение. На данный момент в Техасе отменено около 500 рейсов.

Ранее сообщалось, что больше 120-ти тысяч калифорнийцев остались без света из-за зимнего шторма и снегопада.
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#торнадо #стихия #непогода #США

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