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48 минут назад

В Омске загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

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#пожар #гостиница #ресторан

Площадь пожара превысила1000 квадратных метров.

В Омске на улице Авиационной около 10 утра произошел пожар в популярном ресторанно-гостиничном комплексе "Фан-фан".

Двухэтажное здание, в котором находится ресторан "Фан-фан" и одноименная гостиница, тушат 60 пожарных, - передает издание "Омск-информ".

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, загорелась крыша двухэтажного здания. На месте работают 60 пожарных, задействовано 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Со слов администрации здания, людей там нет. Информации о пострадавших не поступало, - передает "Bfm.ru".
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#пожар #гостиница #ресторан

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