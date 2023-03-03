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В ФАО заявили о сокращении урожая зерновых в мире на 1,7%
Без российского зерна мировому рынку придется туго.
Мировой урожай зерновых в текущем сельскохозяйственном сезоне сократится на 1,7%, составив примерно 2,8 млрд тонн, - передает ТАСС со ссылкой на прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
"Суммарный урожай по зерновым достигнет 2 млрд 765 млн тонн. Несмотря на эту гигантскую цифру, это все равно на 1,7% ниже уровня прошлого года из-за того, что кукуруза пострадала в Аргентине и по рису несколько похожая ситуация в Китае", - заявил 3 марта на Зимней зерновой конференции, которая проходит в Алтайском крае, консультант отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Игорь Шпаков.
По его словам, снижение урожая зерновых произойдет несмотря на прогнозируемый рост урожая пшеницы. "В целом по пшенице в мире ожидается рекорд, урожай достигнет 794 млн тонн, это на 2,02% больше, чем в прошлом сезоне, либо в натуральных цифрах - на 16 млн тонн", - отметил Шпаков.
Аналитик по аграрному рынку Леонид Холод заявил, что нуждающимся странам в 2023 году придется тяжело в случае, если зерновая сделка между Россией, ООН, Турцией и Украиной не возобновится.
По его словам, Россия в основном ориентируется на выращивание пшеницы, поставляя около 30 миллионов тонн в год. Без российского зерна мировому рынку придется туго, - подчеркнул Холод.
ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом. Организация работает более чем в 130 странах мира.
Зимняя зерновая конференция проходит 1-3 марта на территории Алтайского края, который является одним из основных производителей зерна в РФ. В числе ее участников более 160 компаний из России и Казахстана.
"Суммарный урожай по зерновым достигнет 2 млрд 765 млн тонн. Несмотря на эту гигантскую цифру, это все равно на 1,7% ниже уровня прошлого года из-за того, что кукуруза пострадала в Аргентине и по рису несколько похожая ситуация в Китае", - заявил 3 марта на Зимней зерновой конференции, которая проходит в Алтайском крае, консультант отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Игорь Шпаков.
По его словам, снижение урожая зерновых произойдет несмотря на прогнозируемый рост урожая пшеницы. "В целом по пшенице в мире ожидается рекорд, урожай достигнет 794 млн тонн, это на 2,02% больше, чем в прошлом сезоне, либо в натуральных цифрах - на 16 млн тонн", - отметил Шпаков.
Аналитик по аграрному рынку Леонид Холод заявил, что нуждающимся странам в 2023 году придется тяжело в случае, если зерновая сделка между Россией, ООН, Турцией и Украиной не возобновится.
По его словам, Россия в основном ориентируется на выращивание пшеницы, поставляя около 30 миллионов тонн в год. Без российского зерна мировому рынку придется туго, - подчеркнул Холод.
ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом. Организация работает более чем в 130 странах мира.
Зимняя зерновая конференция проходит 1-3 марта на территории Алтайского края, который является одним из основных производителей зерна в РФ. В числе ее участников более 160 компаний из России и Казахстана.