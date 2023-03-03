Сегодня в Липецке: родня Пушкина, выставка яиц и как вернуть в магазин не понравившийся подарок

Рассказываем всё, что необходимо знать про последний рабочий день на этой неделе.

Запахло весной?

С начала марта температура воздуха в Липецке неуклонно повышается и сегодня достигнет уже плюсовых значений. Прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла, при этом существенных осадков не ожидается.







Кому отключат воду

С 10:00 до 20:00 временно ограничат подачу холодной воды жителям домов по Адмирала Макарова, 6; Дзержинского, 5, 7, 13; проспекта Мира, 5, 5а; площади Победы, 3а; улиц Союзной, 15; У.Громовой, , 2, 2а, 4, 5, 7.







В это же время временно расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Зоологической, Полярной и Смоленской.

Кому отключат свет

Из-за ремонтных работ на электросетях сегодня с 09:00 до 11:00 не будет света в домах по адресам: Зегеля, 2 и Интернациональная, 6.







С 9:00 до 16:00 без электричества останутся дома по улице Геологической, 1, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 3, 5, 5а; Монтажников, 2а,4,6, 6/1, 6/2, 6/3, 6а; ул. Московская, д. 2; Липовская, 3; Поперечный проезд, 2, 4, 7а, 12; Товарный проезд, 11; Универсальный проезд, 12.

А с 09:00 до 17:00 обесточат садоводческое товарищество «Металлург-1».

Пробки

Пятница – самый сложный день для дорожного движения в Липецке. Пробки начинают собираться с раннего утра и затем мешают проезду до самого вечера. Сегодня нужно быть особенно внимательными: потратьте перед выездом пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы выбрать оптимальный маршрут и сэкономить в пути уйму времени.

Музыка весны

Один киногерой говаривал, что весна – это время, когда хочется петь. По этому поводу в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня приготовили концерт «Музыка весны».

Для липчан, в особенности для прекрасной половины по случаю приближающегося 8 марта, выступит Липецкий государственный духовой оркестр под управлением Василия Самарина, а также артисты липецкой государственной филармонии.







В праздничной программе — песни и эстрадные композиции Александра Зацепина, Тихона Хренникова, Юрия Гуляева, Ивана Шмелева, Мишеля Леграна, Исаака Дунаевского, Юрия Саульского.

«Казаки России» спешат с поздравлениями

Лучше рано, чем не успеть… Прославленный ансамбль «Казаки России» уже сегодня в Городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) даст концерт в честь 8 марта.







Зрителей познакомят с традициями и культурой многочисленных казачьих регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. Хореографический коллектив театра танца исполнит танцы некрасовских казаков «Черкесска», кубанских казаков «Казачий пляс» и многие другие номера, которые являются визитной карточкой «Казаков России». Артисты-вокалисты щедро поделятся со зрителями своим вокальным репертуаром, полюбившимся своим поклонникам («Кукушка», «Морошка», «Дон течет издалека»), а оркестр исполнит попурри на тему известных народных мелодий.

Начало в 18:00.

Кто такой Семёнов?

В XIX веке, похоже, было очень просто стать популярным: требовалось лишь родиться в окружении Пушкина или кого-то из его семьи и всё – слава через пару столетий обеспечена. Сегодня в Липецком историко-культурном музее проведут научную лекцию о Владимире Семёнове. Кто это? Дядя Пушкина, родившийся в Ранненбургском уезде Рязанской губернии, нынешнем Чаплыгинском районе.

Родственник поэта тоже имел отношение к литературе, хотя и стоял по другую сторону «баррикад», чем его вольнолюбивый племянник-поэт – он был цензором. При этом довольно известным в Санкт-Петербурге. На картине «Парад на Царицыном лугу в 1831 году» художник того времени Григорий Чернецов среди персонажей, начиная от императора Николая I, изобразил наряду с Пушкиным, поэтом Василием Жуковским, баснописцем Иваном Крыловым и Василия Николаевича, что говорит о его определённом статусе.



"Парад на Царицинском лугу". Фрагмент



Это будет уже 4-я лекция о знаменитых земляках, которую проведёт научный сотрудник Музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского Александр Богданов. Начало в 18:00.

Яйца тоже покажут

3 марта – Всемирный день дикой природы, в его честь в липецком зоопарке приготовили выставку в павильоне «Дом птиц».







Показывать будут перья различных, в том числе экзотических, птиц, но главным образом – яйца. Липчанам продемонстрируют яйца не только пернатых, но и змей. Но главное даже не в этом, а в интересном рассказе о диких животных, питомцах зоопарка и вкладе зоопарка в дело сохранения животного мира. Выставка состоится сегодня с 13:00 до 15:00.

Любимые литературные герои

Любопытная выставка открылась в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а).







На ней представлены рисунки учащихся липецкой Детской художественной школы № 1 имени В.С. Сорокина. Юных художников в возрасте 6 до 15 лет попросили нарисовать иллюстрации к произведениям отечественных и зарубежных писателей. Получилась очень разнообразная подборка – и литературных произведений, и техник живописи и графики. Работы выполнены гуашью, акварелью, но есть и монотипия, и уголь, и гравюра.

Сеанс одновременной игры

Один из сильнейших липецких шахматистов мастер спорта России Олег Чеботарёв сегодня проведёт сеанс одновременной игры на нескольких досках с 15-ю юными воспитанниками местных шахматных школ. Ожидается, что это будет принципиально новый сеанс – на электронных досках, с электронными фигурами и часами, недавно приобретёнными для ОК СШОР. В деле будет опробовано «ноу-хау», а для юных спортсменов это – отличный шанс получить дополнительный опыт.







Сеанс пройдёт в управлении физкультуры и спорта администрации Липецкой области в переулке Попова, 5 (5-й этаж) в 11:00.

Что можно, а что нельзя вернуть в магазин

Позади 23 февраля, впереди – 8 марта. Все более актуальным становится вопрос – как вернуть ненужный подарок в магазин?

О правилах возврата напомнили в «Роскачестве». Там указали, что главный нормативный акт для возврата – статья 18 закона «О защите прав потребителей». Товар, который не подошёл по любому из оснований – размеру, фасону, качеству и т.д. можно вернуть в течение 14 дней. А в случае с подарками ещё проще – не понравился!

Как вернуть? Идеально, если есть чек. Но отсутствие чека само по себе не может быть основанием для отказа. Чек можно восстановить, если знать день и примерное время покупки. Всё довольно просто при оплате покупке по карте, всё остаётся в истории операций. Если магазин совсем тугой, можно смотреть и камеры видеонаблюдения, но в этом случае делать возврат нудно вместе с тем, кто совершал покупку подарка. Многие не знают, но можно вернуть деньги и за подарочные карты.







Однако некоторые категории товаров возврату и обмену не подлежат. Это, например, продукты. Их принимают только, если они оказались просроченными или испортились до окончания срока годности. Или бытовая техника и электроника – технически сложные товары возвращают только при наличии заводского брака, который ещё нужно подтвердить экспертизой.

Что ещё не подлежит возврату и обмену?

Парфюмерия и косметика;

Предметы личной гигиены;

Бельё, чулки и носки;

Мебельные гарнитуры, в том числе изготовленные на заказ;

Автомобили;

Ювелирные изделия (за исключением бижутерии);

Текстиль, который продаётся на метры;

Животные и растения.

Словом, перед тем, как делать подарки ещё раз думайте. Носки и бритву, а также хомячка и красноухую черепашку отдать обратно в магазин не получится.

Дорогие липчане! Вот и наступил конец рабочей недели, да на дворе уже весна, сердце прыгает. А погода шепчет.… Но всё это не поводы снимать руку с информационного пульса, интересоваться событиями нужно везде и всегда. На GOROD48 вы круглосуточно найдёте самую свежую, важную и актуальную информацию, поэтому приглашаем вас заходить на сайт как можно чаще. Мы вас ждем!