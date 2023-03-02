В районе Левого берега частично отключат холодную воду

Завтра, 3 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в трех районах областного центра – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Зоологической, Полярной, Смоленской. Воду подвезут по адресу: улица Зоологическая, 17.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в части района Новолипецка: домах №№ 5, 5а по проспекту Мира, №№ 5, 7, 13 по улице Дзержинского, № 6 по улице адмирала Макарова. Машина с водой подъедет к дому № 5 по проспекту Мира.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 2, 2а, 4, 5, 7 по улице Ульяны Громовой, № 15 по улице Союзной, № 3а на площади Победы. Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Гоголя.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



3 марта ремонтные работы на электрических сетях также будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 11:00 без света останутся дома № 2 по улице Зегеля, № 6 по улице Интернациональной.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах и зданиях №№ 1, 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 3, 5, 5а по улице Детской, №№ 2а, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6а по улице Монтажников, № 2 по улице Московской, №№ 2, 4, 7а, 12 в Поперечном проезде, № 11 по проезду Товарному, №№ 2б, 4, 6, 12, 12б по проезду Универсальному, № 3 по улице Липовской.



С 09:00 до 17:00 обесточат садоводчество «Металлург-1».

