В Хлевенском районе похоронили погибшего в СВО 21-летнего Владислава Полесскова

С бойцом простились в селе Курино.

1 марта в селе Курино Хлевенского района простились с погибшим в СВО Владиславом Полессковым.«Владиславу был всего 21 год. С Курино и Синдякино связаны его детство и юность. Здесь живут его родные, друзья. В их памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым парнем. От имени всех хлевенцев и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким храброго воина», - написал у себя на странице «ВКонтакте» глава Хлевенского района Александр Плотников.