Общество
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В Хлевенском районе похоронили погибшего в СВО 21-летнего Владислава Полесскова
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С бойцом простились в селе Курино.
1 марта в селе Курино Хлевенского района простились с погибшим в СВО Владиславом Полессковым.
«Владиславу был всего 21 год. С Курино и Синдякино связаны его детство и юность. Здесь живут его родные, друзья. В их памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым парнем. От имени всех хлевенцев и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким храброго воина», - написал у себя на странице «ВКонтакте» глава Хлевенского района Александр Плотников.
Фото - vk.com/id708219698
«Владиславу был всего 21 год. С Курино и Синдякино связаны его детство и юность. Здесь живут его родные, друзья. В их памяти он навсегда останется добрым, отзывчивым парнем. От имени всех хлевенцев и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким храброго воина», - написал у себя на странице «ВКонтакте» глава Хлевенского района Александр Плотников.
Фото - vk.com/id708219698
963