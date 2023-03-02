55-летняя липчанка сделала «сотрудника ФСБ» богаче на 274 000 рублей

А 83-летняя пенсионерка перевела 25 000 рублей «сотрудникам газодобывающей компании».

Как сообщает пресс-служба полиции, 55-летней липчанке под видом полицейского позвонил мошенник и сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. После этого «полицейский» соединил потерпевшую с «сотрудником ФСБ». Тот посоветовал немедленно приехать в банк на улице Желябова и снять свои сбережения. На такси женщина приехала из поселка Матырский к офису банка. Всё это время мужчина был с ней на связи. В банке липчанка сняла 150 000 рублей и перечислила их на счет, указанный «сотрудником ФСБ».



Спустя некоторое время женщине позвонил тот же «сотрудник ФСБ» и сообщил, что другие мошенники пытались оформить на нее ещё один кредит. Липчанке нужно было его аннулировать и она сообщила мошеннику данные для входа в личный кабинет банка и коды подтверждения. Получив доступ к аккаунту в мобильном приложении банка, мошенник оформил на липчанку кредит в 124 000 рублей.



А 83-летняя пенсионерка пыталась заработать на акциях. С ней связались «сотрудники газодобывающей компании» и предложили вложить в ценные бумаги 25 000 рублей. После чего брокеры перестали выходить на связь.