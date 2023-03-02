Каждый седьмой заемщик имеет минимум четыре активных кредита

По итогам 2022 года на каждого седьмого заемщика оказалось оформлено четыре и более активных кредитов. Доля таких клиентов выросла с 11,6% в январе прошлого года до 13,8% к концу декабря, рассказал «Известиям» генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

Он добавил: среднее число ссуд на одного банковского клиента за год также увеличилось с 1,9 до 2,05.

Основная причина заключается в стремлении банков продать дополнительные займы, например, кредитные карты. Сейчас заметен некоторый тренд на повышение уровня риска в целом по системе, однако он не крайне выражен, подчеркнул Олег Лагуткин.



На 1 июля 2022-го более трех займов имели 5,2 млн граждан, с начала года их количество выросло на 5,4%, отметили в пресс-службе ЦБ. Однако в этом году в регуляторе ожидают снижения кредитования клиентов, у которых уже много займов. Это связано с тем, что в 2023 году начали действовать новые макропруденциальные лимиты — ограничения по выдаче ссуд.



Для банков важно не число кредитов у одного заемщика, а качество их обслуживания, сообщил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. Однако если у человека много необеспеченных ссуд, это может говорить о проблемах с платежеспособностью.



С этим согласен зампред экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. При этом, по его словам, в любой кризис спрос на заемные средства повышается.



