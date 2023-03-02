Завтра в Липецкой области мокрый снег и до +4

В ближайшие трое суток к Липецкой области будет приближаться циклон с центром над северо-западом европейской территории России – в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -1 до -6 градусов, днем – от -1 до +4 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: 3 -5 градусов мороза, днем – от +1 до +3 градусов.



День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.



