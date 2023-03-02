сегодня, 17:12
Завтра в Липецкой области мокрый снег и до +4
В ближайшие трое суток к Липецкой области будет приближаться циклон с центром над северо-западом европейской территории России – в Центральном федеральном округе ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью: 3 -5 градусов мороза, днем – от +1 до +3 градусов.
День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.