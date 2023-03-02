Общество

9 минут назад

С получателей средств по соцконтракту продолжают взыскивать деньги через суды

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#соцконтракт
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С получателей средств по соцконтракту продолжают взыскивать деньги через суды

«Центр социальной защиты населения Липецкой области» через суд возвращает пособия за невыполнение условий контакта.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, «Центр социальной защиты населения Липецкой области» заключил с физлицом социальный контракт, по которому было выплачено 250 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности по выращиванию овощей.

Но в результате получатель 250 тысяч рублей не предоставил сведений о регистрации ИП, а также представил квитанцию на сумму 12 тысяч рублей, которая не соответствовала расходным материалам, указанным в бизнес-плане и плане-мероприятий по программе социальной адаптации за май 2022 года. Кроме того, ответчик не представил отчеты по программе за май-октябрь 2022 года.

«Предпринимательская деятельность по выращиванию овощей ответчиком не велась, в связи с чем был направлен иск о взыскании единовременного социального пособия в размере 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования «Центра социальной защиты населения Липецкой области» в полном объеме», - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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#соцконтракт
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