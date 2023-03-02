Происшествия
сегодня, 15:58
Нарушителя на «Фольксвагене» уже нашли
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Ему грозит ответственность по двум статьям кодекса об административных правонарушениях.
Напомним, накануне мы разместили видеозапись: липчанин снял на проспекте Победы автомобиль, водитель которого не замечает красные сигналы светофора.
Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного». Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена» не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, владелец автомобиля «Фольксваген» установлен, вынесено постановление о возбуждении административных производств по двум статьям КоАП: части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения» и статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора».
Липчан призывают и дальше не оставаться равнодушными к случаям нарушения правил дорожного движения.
Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного». Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена» не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, владелец автомобиля «Фольксваген» установлен, вынесено постановление о возбуждении административных производств по двум статьям КоАП: части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения» и статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора».
Липчан призывают и дальше не оставаться равнодушными к случаям нарушения правил дорожного движения.
5 1127
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