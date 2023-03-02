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Нарушителя на «Фольксвагене» уже нашли

5 1127
#ПДД #нарушение #полиция
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Нарушителя на «Фольксвагене» уже нашли

Ему грозит ответственность по двум статьям кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, накануне мы разместили видеозапись: липчанин снял на проспекте Победы автомобиль, водитель которого не замечает красные сигналы светофора.

Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного». Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена» не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, владелец автомобиля «Фольксваген» установлен, вынесено постановление о возбуждении административных производств по двум статьям КоАП: части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения» и статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Липчан призывают и дальше не оставаться равнодушными к случаям нарушения правил дорожного движения. 
5 1127
#ПДД #нарушение #полиция
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Комментарии (5)

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гражданин

7 минут назад
гость, за совокупность преступлений назначают больший срок))
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Гость

42 минуты назад
Юрист,видно не очень из тебя юрист получился, если не понял. Хоть 10 светофоров он проехал, статья -та же
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Теперь

48 минут назад
Берегитесь все ,кто нарушает в сселковском лесу!
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Юрист

51 минуту назад
А почему по двум если он трижды проехал красный еще и встречка
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555

57 минут назад
Надо сразу лишать прав таких хамов полно
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