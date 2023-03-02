Бизнес

19 минут назад

Банк ЗЕНИТ выдает кредиты на новые китайские авто по ставке от 13,5% годовых

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Банк ЗЕНИТ выдает кредиты на новые китайские авто по ставке от 13,5% годовых

Банк ЗЕНИТ запустил программу кредитования новых автомобилей китайских марок на специальных условиях по ставке от 13,5 % годовых.

«Китайские автомобили отличаются доступной стоимостью и востребованными техническими характеристиками. Поэтому спрос населения на марки китайских производителей вырастет. Сегодня такие авто уже занимают 19% рынка. Благодаря специальным предложениям на покупку, клиенты получат возможность приобрести легковые автомобили из Китая», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Программа распространяется на 12 марок: Chery, Exeed, Omoda, Geely, Haval, Great Wall, Tank, FAW, DFM, JAC, Changan, GAC. Получить кредит на новые китайские автомобили в Банке ЗЕНИТ можно на сумму до 10 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10 % стоимости автомобиля.

Полные условия программы автокредитования здесь.

Подать заявку на выдачу автокредита клиенты могут в автосалонах-партнерах или на официальном сайте банка.

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