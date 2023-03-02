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В РФ началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива
С 1 марта в России началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков.
Уточняется, что до вступления требования в силу ведомство проводило постоянный мониторинг работы всех участников процесса: производителей, поставщиков оборудования и решений для маркировки, производителей упаковки.
"В эксперименте по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков приняли участие 359 компаний, из них 222 – производители. В рамках пилотного проекта протестировано нанесение кодов на все виды упаковок, а также протестированы процессы интеграции информационной системы маркировки и ЕГАИС", – заявила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
30 ноября 2022 года правительство РФ приняло решение о поэтапном внедрении цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков, начиная с марта 2023 года.
В частности, с 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация участников отрасли в системе маркировки "Честный знак"; с 1 апреля 2023 года станет обязательной маркировка продукции в кегах; с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре; с 15 января 2024 года – в прочей упаковке (включая алюминиевые банки).