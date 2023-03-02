В России

53 минуты назад

Российский бизнес настороженно отнесся к предложению открывать киоски у входа в ТЦ

87
#бизнес #экономика

Российский малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры.

Малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры, - пишет "Ъ". Предприниматели опасаются повторения кампании по массовому сносу нестационарных объектов, высокой конкуренции, проблем с получением разрешений, сложностей с поставками и сертификацией товаров.

Менее 50% представителей малого и среднего бизнеса видят перспективы в инициативе Минпромторга открывать киоски у входов в торговые центры. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma, опросивших свыше 1,3 тыс. предпринимателей в разных городах. По этим данным, 29% представителей бизнеса беспокоит высокая конкуренция, 26% — проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25% — сложности с поставщиками. Предприниматели также опасаются трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников.

Помимо этого, 80% опрошенных сервисом предпринимателей считают высокими риски повторения кампании 2015–2016 годов по сносу торговых киосков.

Регуляторы считают опасения необоснованными, а эксперты уверены, что формат киосков может быть востребован только летом.
87
#бизнес #экономика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В РФ началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива
#пиво #цифровая маркировка
В РФ началось внедрение обязательной цифровой маркировки пива

7 минут назад

В России
ФАС согласовала цену на отечественный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии
#лечение #препараты
ФАС согласовала цену на отечественный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии

сегодня, 13:57

В России
В Москве открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2
#вокзал #Москва
В Москве открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2

сегодня, 13:26

В России
В Брянской области при обстреле машины диверсантами погиб 1 человек и ранен ребенок
#обстрел #диверсанты
В Брянской области при обстреле машины диверсантами погиб 1 человек и ранен ребенок

сегодня, 12:37

В России
В Тульской области произошел взрыв в лесу
#взрыв
В Тульской области произошел взрыв в лесу

сегодня, 11:59

В России
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5
#землетрясение #Курилы
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

сегодня, 11:18

В России