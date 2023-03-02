53 минуты назад
Российский бизнес настороженно отнесся к предложению открывать киоски у входа в ТЦ
Российский малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры.
Менее 50% представителей малого и среднего бизнеса видят перспективы в инициативе Минпромторга открывать киоски у входов в торговые центры. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma, опросивших свыше 1,3 тыс. предпринимателей в разных городах. По этим данным, 29% представителей бизнеса беспокоит высокая конкуренция, 26% — проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25% — сложности с поставщиками. Предприниматели также опасаются трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников.
Помимо этого, 80% опрошенных сервисом предпринимателей считают высокими риски повторения кампании 2015–2016 годов по сносу торговых киосков.
Регуляторы считают опасения необоснованными, а эксперты уверены, что формат киосков может быть востребован только летом.