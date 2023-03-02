Общество
41 минуту назад
Спортшкола попыталась оспорить восстановление на работе тренера, уволенной после поездки на первенство России за прогул
Но решение Елецкого районного суда оставлено в силе.
Липецкий областной суд признал законным решение Елецкого районного суда о восстановлении на работе тренера Натальи Лариной, уволенной из штата «Спортивной школы» Елецкого района в связи с прогулом.
Напомним, тренер уехала с воспитанницей на юниорское первенство России, а её уволили за прогул. Елецкий районный суд восстановил тренера на работе, а со спортивной школы в её пользу взысканы компенсация за время вынужденного прогула, премия, компенсация морального вреда, а также судебные расходы.
Наталья Ларина работает тренером в спортивной школе с 2014 года. В сентябре прошлого года на основании приказа Центра спортивной подготовки она с 14-летней воспитанницей уехала в Казань для участия в первенстве России по самбо среди юношей и девушек. Но когда тренер вернулась с соревнований, в отношении нее была проведена служебная проверка и её уволили за прогул. Тренер посчитала данный приказ незаконным и обратилась в суд. Во время ее отсутствия тренировки проводил другой тренер. Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено к ней без учета фактических обстоятельств, ее предыдущей деятельности и спортивных заслуг, семейного положения (она вдова, одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка).
Решением Елецкого районного суда приказ спортивной школы о расторжении трудового договора был признан незаконным, женщина восстановлена на работе в должности тренера, а со спортивной школы в пользу тренера взысканы компенсация за время вынужденного прогула, премия, компенсация морального вреда, а также судебные расходы.
«Суд пришел к выводу, что прогул имел место, но первостепенное значение при разрешении этого дела имеет то, насколько уважительны причины ее отсутствия на рабочем месте и соразмерность примененного дисциплинарного взыскания. Эти причины явно свидетельствовали не об уклонении тренера от исполнения своих должностных обязанностей, а об увлеченности своей деятельностью, преданности спорту, ответственности за 14-летнюю спортсменку. Тренер сама является воспитанницей спортивной школы, имеет многочисленные награды, дипломы, почетные грамоты, в том числе как тренер победителей. Ее нынешняя воспитанница входит в Сборную России по дзюдо среди девушек до 18 лет. Ельчанка неоднократно награждалась за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, ее имя заносилось на Доску почета, в 2021 году она получила благодарность от главы администрации Липецкой области за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере физкультуры, спора и здорового образа жизни в Липецкой области», - ранее отметили в Елецком районном суде.
Но спортшкола не согласилась с решением суда первой инстанции.
«Стоит пояснить, что спортсменка, которую тренер сопровождала на соревнования, не является воспитанницей «Спортивной школы» Елецкого района. Наталья Ларина в качестве тренера работает также в «Школе олимпийского резерва». Однако, как утверждает истец, руководство спортшколы не могло не знать о поездке, так как на страничке спортивной школы в соцсети была размещена информация об успехах спортсменки и ее выступлении на первенстве. Принимая решение о восстановлении тренера на работе, суд первой инстанции признал, что ею был допущен дисциплинарный проступок, однако при применении дисциплинарного взыскания, которое выразилось в увольнении истца, работодатель не принял во внимание требования соразмерности, равенства, справедливости и законности, что является основанием для отмены приказа об увольнении», - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате Липецкий областной суд оставил решение Елецкого районного суда в силе. Теперь работодатель должен восстановить тренера в должности, выплатить в ее пользу компенсацию за время вынужденного прогула, невыплаченную премию за отработанное время, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и судебные расходы.
Напомним, тренер уехала с воспитанницей на юниорское первенство России, а её уволили за прогул. Елецкий районный суд восстановил тренера на работе, а со спортивной школы в её пользу взысканы компенсация за время вынужденного прогула, премия, компенсация морального вреда, а также судебные расходы.
Наталья Ларина работает тренером в спортивной школе с 2014 года. В сентябре прошлого года на основании приказа Центра спортивной подготовки она с 14-летней воспитанницей уехала в Казань для участия в первенстве России по самбо среди юношей и девушек. Но когда тренер вернулась с соревнований, в отношении нее была проведена служебная проверка и её уволили за прогул. Тренер посчитала данный приказ незаконным и обратилась в суд. Во время ее отсутствия тренировки проводил другой тренер. Кроме того, дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено к ней без учета фактических обстоятельств, ее предыдущей деятельности и спортивных заслуг, семейного положения (она вдова, одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка).
Решением Елецкого районного суда приказ спортивной школы о расторжении трудового договора был признан незаконным, женщина восстановлена на работе в должности тренера, а со спортивной школы в пользу тренера взысканы компенсация за время вынужденного прогула, премия, компенсация морального вреда, а также судебные расходы.
«Суд пришел к выводу, что прогул имел место, но первостепенное значение при разрешении этого дела имеет то, насколько уважительны причины ее отсутствия на рабочем месте и соразмерность примененного дисциплинарного взыскания. Эти причины явно свидетельствовали не об уклонении тренера от исполнения своих должностных обязанностей, а об увлеченности своей деятельностью, преданности спорту, ответственности за 14-летнюю спортсменку. Тренер сама является воспитанницей спортивной школы, имеет многочисленные награды, дипломы, почетные грамоты, в том числе как тренер победителей. Ее нынешняя воспитанница входит в Сборную России по дзюдо среди девушек до 18 лет. Ельчанка неоднократно награждалась за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, ее имя заносилось на Доску почета, в 2021 году она получила благодарность от главы администрации Липецкой области за многолетний добросовестный труд и заслуги в сфере физкультуры, спора и здорового образа жизни в Липецкой области», - ранее отметили в Елецком районном суде.
Но спортшкола не согласилась с решением суда первой инстанции.
«Стоит пояснить, что спортсменка, которую тренер сопровождала на соревнования, не является воспитанницей «Спортивной школы» Елецкого района. Наталья Ларина в качестве тренера работает также в «Школе олимпийского резерва». Однако, как утверждает истец, руководство спортшколы не могло не знать о поездке, так как на страничке спортивной школы в соцсети была размещена информация об успехах спортсменки и ее выступлении на первенстве. Принимая решение о восстановлении тренера на работе, суд первой инстанции признал, что ею был допущен дисциплинарный проступок, однако при применении дисциплинарного взыскания, которое выразилось в увольнении истца, работодатель не принял во внимание требования соразмерности, равенства, справедливости и законности, что является основанием для отмены приказа об увольнении», - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате Липецкий областной суд оставил решение Елецкого районного суда в силе. Теперь работодатель должен восстановить тренера в должности, выплатить в ее пользу компенсацию за время вынужденного прогула, невыплаченную премию за отработанное время, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и судебные расходы.