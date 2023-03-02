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ФАС согласовала цену на отечественный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии

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#лечение #препараты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на отечественный препарат "Мацитентан-29Ф" на уровне 52 тысяч 814 рублей.

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на отечественный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. "Мацитентан-29Ф" будет стоить около 53 тысяч рублей, - говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Цена была снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Опсамит" на 50%. Так, цена за упаковку из 28 таблеток отечественного дженерика составила 52814,62 рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 105629,24 рублей, - отмечается в сообщении.

Кроме того, по закону после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Максицентан", должны быть снижены на 27%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

Отмечается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения РФ. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Уточняется, что указанные лекарственные препараты используются для лечения легочной артериальной гипертензии.

В перспективе Минздрав РФ опасается возникновения сложностей с поставками зарубежной медтехники и медицинских изделий. На этом фоне кабмин обсуждает поправки к законодательству, в рамках которых российским медучреждениям позволят закупать медоборудование и расходные материалы в рамках офсетного контракта, - пишет "Ъ".
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#лечение #препараты

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