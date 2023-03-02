сегодня, 13:57
ФАС согласовала цену на отечественный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на отечественный препарат "Мацитентан-29Ф" на уровне 52 тысяч 814 рублей.
Цена была снижена относительно зарегистрированной цены на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Опсамит" на 50%. Так, цена за упаковку из 28 таблеток отечественного дженерика составила 52814,62 рублей при зарегистрированной цене на иностранный препарат в размере 105629,24 рублей, - отмечается в сообщении.
Кроме того, по закону после регистрации цены на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Максицентан", должны быть снижены на 27%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Отмечается, что снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения РФ. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Уточняется, что указанные лекарственные препараты используются для лечения легочной артериальной гипертензии.
В перспективе Минздрав РФ опасается возникновения сложностей с поставками зарубежной медтехники и медицинских изделий. На этом фоне кабмин обсуждает поправки к законодательству, в рамках которых российским медучреждениям позволят закупать медоборудование и расходные материалы в рамках офсетного контракта, - пишет "Ъ".