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37 минут назад
В Москве открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2
Он войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.
В Москве открылся новый пригородный вокзал "Марьина Роща" второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Отмечается, что он войдет в один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Через него также проходит Большая кольцевая линия (БКЛ).
"Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления — наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2", — сообщил в своем официальном Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне был запущен важнейший транспортный проект — Большая кольцевая линия метро.
"С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт", - отметил градоначальник.
"Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути. А у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноимённая станция Люблинско-Дмитровской линии метро", - написал мэр.
Он пояснил, что Марьина Роща МЦД-2 — это современный пригородный вокзал, созданный по стандартам Московского транспорта. Собянин подчеркнул, что им будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным группам и пассажирам с детьми. Здесь установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль будет работать и как пешеходный переход между двумя частями района.
Мэр Москвы добавил, что при благоустройстве прилегающей территории также планируется строительство проезда с велодорожками и новые пешеходные переходы и парковки.
По его словам, ТПУ "Марьина Роща" уже сейчас — один из крупнейших в Москве. С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт.
"Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии другого транспортного направления — наземного метро. Открыли новый пригородный вокзал "Марьина Роща" МЦД-2", — сообщил в своем официальном Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Накануне был запущен важнейший транспортный проект — Большая кольцевая линия метро.
"С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт", - отметил градоначальник.
"Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20% времени в пути. А у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также после запуска вокзала разгрузится одноимённая станция Люблинско-Дмитровской линии метро", - написал мэр.
Он пояснил, что Марьина Роща МЦД-2 — это современный пригородный вокзал, созданный по стандартам Московского транспорта. Собянин подчеркнул, что им будет удобно пользоваться всем, в том числе маломобильным группам и пассажирам с детьми. Здесь установлены лифты и эскалаторы, а надземный вестибюль будет работать и как пешеходный переход между двумя частями района.
Мэр Москвы добавил, что при благоустройстве прилегающей территории также планируется строительство проезда с велодорожками и новые пешеходные переходы и парковки.
По его словам, ТПУ "Марьина Роща" уже сейчас — один из крупнейших в Москве. С открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт.