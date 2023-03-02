В Грязях при попытке угона загорелся автомобиль

Подозреваемый в угоне вырвал провода и попытался завести машину, но завести не смог. Из-за замыкания проводов в автомобиле произошло возгорание.

В Грязинском районе 1 марта в полицию обратился 43-летний мужчина с заявлением о попытке угона от дома по улице Чайковского автомобиля «ВАЗ-21140».Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в угоне подозревают неработающего 37-летнего жителя Грязинского района.По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились, после чего подозреваемый решил доехать до дома на автомобиле потерпевшего. Вырвав провода, он попытался завести машину, но завести не смог и ушел.Из-за замыкания проводов в автомобиле произошло возгорание. Огнем был поврежден салон машины.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.