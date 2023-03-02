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В Грязях при попытке угона загорелся автомобиль
Подозреваемый в угоне вырвал провода и попытался завести машину, но завести не смог. Из-за замыкания проводов в автомобиле произошло возгорание.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в угоне подозревают неработающего 37-летнего жителя Грязинского района.
По версии следствия, мужчины вместе выпивали и поссорились, после чего подозреваемый решил доехать до дома на автомобиле потерпевшего. Вырвав провода, он попытался завести машину, но завести не смог и ушел.
Из-за замыкания проводов в автомобиле произошло возгорание. Огнем был поврежден салон машины.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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