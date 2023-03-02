В России
сегодня, 12:37
В Брянской области при обстреле машины диверсантами погиб 1 человек и ранен ребенок
422
Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вражеская ДРГ проникла на территорию села Любечане.
"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
Он отметил, что Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
Позже Богомаз добавил, что еще одна атака была совершена диверсантами на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны.
Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.
Он отметил, что Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.
Позже Богомаз добавил, что еще одна атака была совершена диверсантами на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны.
Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
422