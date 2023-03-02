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В Брянской области при обстреле машины диверсантами погиб 1 человек и ранен ребенок

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#обстрел #диверсанты

Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вражеская ДРГ проникла на территорию села Любечане.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь", - написал губернатор в своем официальном Телеграм-канале.

Он отметил, что Вооруженными силами РФ ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Позже Богомаз добавил, что еще одна атака была совершена диверсантами на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные и экстренные службы.
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#обстрел #диверсанты

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