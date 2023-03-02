32 минуты назад
В Тульской области произошел взрыв в лесу
В лесу в Тульской области обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг всё было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сообщается, что территория оцеплена полицией, жителей не пускают к месту.
Уточняется, что все случилось утром 2 марта, неподалеку от улицы Молодежная. Местные жители отметили, что от взрывной волны у них затряслись дома.
Позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра. Возле нее все было усеяно пеплом и лежали мертвые птицы.
Сейчас территорию оцепили полицейские, жителей тульского поселка не пускают к месту. Взрывотехники также начали работу.