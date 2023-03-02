В России

32 минуты назад

В Тульской области произошел взрыв в лесу

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#взрыв

В лесу в Тульской области обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг всё было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сообщается, что территория оцеплена полицией, жителей не пускают к месту.

Взрыв произошел в поселке Березовский Тульской области, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

Уточняется, что все случилось утром 2 марта, неподалеку от улицы Молодежная. Местные жители отметили, что от взрывной волны у них затряслись дома.

Позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра. Возле нее все было усеяно пеплом и лежали мертвые птицы.

Сейчас территорию оцепили полицейские, жителей тульского поселка не пускают к месту. Взрывотехники также начали работу.
102
#взрыв

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