Происшествия
49 минут назад
Сломавшего челюсть инспектору ДПС ельчанина отправили на два года в колонию
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Полицейский получил двусторонний перелом нижней челюсти со смещением.
Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело по факту публичного оскорбления и применение насилия в отношении полицейского.
Дело было в ночь с 6 на 7 октября прошлого года. На часах было около полуночи. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, трое ельчан выпивали в пивбаре по улице Радиотехнической, а после сели в автомобиль «ВАЗ-21093» и поехали в Засосенскую часть города. Но по дороге машину остановил сотрудник ДПС.
Пьяный водитель вышел из автомобиля, и сотрудник ДПС предложил пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. И тут из автомобиля вышли пассажиры, один из которых начал высказывать свое недовольство происходящим. В это время подъехал еще один автомобиль ДПС.
32-летний пассажир всячески мешал инспектору ДПС составлять протокол, ругался на полицейских матом. Также он препятствовал составлению протокола, вырывая его из рук полицейских и направляя в лицо сотрудников ДПС вспышку телефона.
Второй инспектор ДПС предупредил буйного пассажира, что если тот не прекратит дебоширить, то в отношении него будет применена сила и мужчина будет привлечен к уголовной ответственности. Он взял защитника нетрезвого водителя под руку, отвёл в сторону и потребовал, чтобы тот успокоился. Но это еще больше разозлило и раззадорило ельчанина и он неожиданно ударил по лицу одного из полицейских. После этого полицейский повалил мужчину на землю, подбежали его коллеги, надели на нарушителя наручники и доставили в ОМВД России по городу Ельцу.
В результате инспектор ДПС получил двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. Это увечье было расценено судмедэксператами как вред здоровью средней тяжести.
Буйного ельчанина арестовали, ему было предъявлено обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ. В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Также он возместил потерпевшему вред.
В результате суд приговорил мужчину к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Дело было в ночь с 6 на 7 октября прошлого года. На часах было около полуночи. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, трое ельчан выпивали в пивбаре по улице Радиотехнической, а после сели в автомобиль «ВАЗ-21093» и поехали в Засосенскую часть города. Но по дороге машину остановил сотрудник ДПС.
Пьяный водитель вышел из автомобиля, и сотрудник ДПС предложил пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. И тут из автомобиля вышли пассажиры, один из которых начал высказывать свое недовольство происходящим. В это время подъехал еще один автомобиль ДПС.
32-летний пассажир всячески мешал инспектору ДПС составлять протокол, ругался на полицейских матом. Также он препятствовал составлению протокола, вырывая его из рук полицейских и направляя в лицо сотрудников ДПС вспышку телефона.
Второй инспектор ДПС предупредил буйного пассажира, что если тот не прекратит дебоширить, то в отношении него будет применена сила и мужчина будет привлечен к уголовной ответственности. Он взял защитника нетрезвого водителя под руку, отвёл в сторону и потребовал, чтобы тот успокоился. Но это еще больше разозлило и раззадорило ельчанина и он неожиданно ударил по лицу одного из полицейских. После этого полицейский повалил мужчину на землю, подбежали его коллеги, надели на нарушителя наручники и доставили в ОМВД России по городу Ельцу.
В результате инспектор ДПС получил двусторонний перелом нижней челюсти со смещением. Это увечье было расценено судмедэксператами как вред здоровью средней тяжести.
Буйного ельчанина арестовали, ему было предъявлено обвинение сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 2 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ. В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Также он возместил потерпевшему вред.
В результате суд приговорил мужчину к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
1 363
GOROD48