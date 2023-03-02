«Лебедянский водоканал» должен заплатить 17 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

В том числе 15,9 млн рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год и 1,1 млн рублей пени.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 17 миллионов рублей задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суд обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию «Лебедянский водоканал» о взыскании 17 млн рублей, в том числе 15,9 млн рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год и 1,1 млн рублей пени.



В иске говорилось, что «Лебедянский водоканал» не внес в срок плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также размещение отходов производства и потребления. В добровольном порядке требование о погашении задолженности выполнено не было.



В результате Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об удовлетворении исковых требований Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 17 млн рублей.



Решение ещё не вступило в силу.