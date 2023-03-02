Происшествия

26 минут назад

За сутки в Липецкой области сгорели две надворные постройки

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#пожар
За сутки в Липецкой области сгорели две надворные постройки

А в Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи.

1 марта в селе Воронец Елецкого района горела каменная надворная постройка по улице Садовой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была уничтожена кровля надворной постройки и имущество по всей площади. 

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В селе Большая Кузьминка Липецкого района горела деревянная надворная постройка по улице Алмазной.

В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: на улицу Звездная, 11 и на улицу Депутатскую, 56.

178
#пожар

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