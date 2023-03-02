Происшествия
26 минут назад
За сутки в Липецкой области сгорели две надворные постройки
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А в Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи.
1 марта в селе Воронец Елецкого района горела каменная надворная постройка по улице Садовой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была уничтожена кровля надворной постройки и имущество по всей площади.
В селе Большая Кузьминка Липецкого района горела деревянная надворная постройка по улице Алмазной.
В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: на улицу Звездная, 11 и на улицу Депутатскую, 56.
В селе Большая Кузьминка Липецкого района горела деревянная надворная постройка по улице Алмазной.
В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: на улицу Звездная, 11 и на улицу Депутатскую, 56.
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