За сутки в Липецкой области сгорели две надворные постройки

А в Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи.

















В селе Большая Кузьминка Липецкого района горела деревянная надворная постройка по улице Алмазной.



В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: на улицу Звездная, 11 и на улицу Депутатскую, 56. В селе Большая Кузьминка Липецкого района горела деревянная надворная постройка по улице Алмазной.В Липецке пожарные дважды выезжали на подгорание пищи: на улицу Звездная, 11 и на улицу Депутатскую, 56.

1 марта в селе Воронец Елецкого района горела каменная надворная постройка по улице Садовой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была уничтожена кровля надворной постройки и имущество по всей площади.