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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

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#землетрясение #Курилы
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Расстояние до близлежащего поселка Сентябрьский составило более 114 километров.

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,0.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмостанциями в 06:29 по сахалинскому времени (22:29 мск). Очаг залегал на глубине 33 километров, а эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. По предварительным данным, землетрясение местными жителями не ощущалось. По данным сервиса, расстояние до близлежащего поселка Сентябрьский составило более 114 километров. Жители не почувствовали сейсмической активности и не испытали неудобств.

"Эпицентр располагался в 183 км юго-восточнее острова Итуруп (южная группа Большой гряды Курильских островов) на глубине 33 км", - заявили на сейсмостанции.

Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. Тревогу цунами не объявляли, - передает ТАСС.

Накануне нидерландский сейсмолог, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные землетрясения магнитудой семь или восемь в целом ряде государств мира, в том числе России. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.
220
#землетрясение #Курилы
1

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