В России
сегодня, 11:18
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5
220
Расстояние до близлежащего поселка Сентябрьский составило более 114 километров.
В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,0.
Подземные толчки были зафиксированы сейсмостанциями в 06:29 по сахалинскому времени (22:29 мск). Очаг залегал на глубине 33 километров, а эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. По предварительным данным, землетрясение местными жителями не ощущалось. По данным сервиса, расстояние до близлежащего поселка Сентябрьский составило более 114 километров. Жители не почувствовали сейсмической активности и не испытали неудобств.
"Эпицентр располагался в 183 км юго-восточнее острова Итуруп (южная группа Большой гряды Курильских островов) на глубине 33 км", - заявили на сейсмостанции.
Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. Тревогу цунами не объявляли, - передает ТАСС.
Накануне нидерландский сейсмолог, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные землетрясения магнитудой семь или восемь в целом ряде государств мира, в том числе России. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.
Подземные толчки были зафиксированы сейсмостанциями в 06:29 по сахалинскому времени (22:29 мск). Очаг залегал на глубине 33 километров, а эпицентр находился в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. По предварительным данным, землетрясение местными жителями не ощущалось. По данным сервиса, расстояние до близлежащего поселка Сентябрьский составило более 114 километров. Жители не почувствовали сейсмической активности и не испытали неудобств.
"Эпицентр располагался в 183 км юго-восточнее острова Итуруп (южная группа Большой гряды Курильских островов) на глубине 33 км", - заявили на сейсмостанции.
Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется. Тревогу цунами не объявляли, - передает ТАСС.
Накануне нидерландский сейсмолог, который предсказал разрушительное землетрясение в Турции, спрогнозировал мощные землетрясения магнитудой семь или восемь в целом ряде государств мира, в том числе России. Его российские коллеги сочли такие заявления ненаучными.
220