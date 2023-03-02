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16 минут назад

В Минсельхозе не планируют пересматривать квоту на экспорт зерновых

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#экономика #экспорт зерновых #квота

Объем экспортной квоты, которая установлена на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года, составляет 25,5 млн тонн.

В Минсельхозе заявили, что не будут пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне, - пишет "Ъ".

Уточняется, что квота установлена на уровне 25,5 млн т, она действует с 15 февраля по 30 июня. За этот период за рубеж можно будет поставить 25,5 млн т зерна, - пояснили в министерстве.

По данным ведомства, к началу действия квоты экспорт зерновых уже составил 35 млн т. Целевой показатель к концу сельхозгода (30 июня) — около 60 млн т. Минсельхоз рассчитывает, что это "позволит сохранить необходимые запасы и обеспечить продовольственную безопасность" России.

"Увеличение квоты не планируется. При этом по итогам за февраль-апрель можем рассмотреть возможность перераспределения объемов в пользу более интенсивно работающих экспортеров",— подчеркнули в министерстве.

За июль—ноябрь 2022 года из РФ вывезли 23,75 млн т пшеницы (против 21,9 млн т за тот же период в 2021 году). Наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд.
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#экономика #экспорт зерновых #квота

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