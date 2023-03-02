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Внешний госдолг РФ снизился впервые за 3 года и составил ₽4,039 трлн

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#экономика #внешний госдолг

В 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн рублей.

Объем внешнего госдолга России в минувшем году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 триллиона рублей, - передает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты.

По итогам 2019 года госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. При этом объем общего госдолга в прошлом году составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт до 17,1%.

Объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга — 4 038,6 миллиарда рублей, в том числе по госгарантиям – 1 381,9 миллиарда рублей, - отметили в Счетной палате.

Данные цифры соответствуют "норме", - заявили аудиторы. С учетом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран-членов G20. При этом безопасным является уровень госдолга в пределах до 20% ВВП, - подчеркнули в Счетной палате.

В ряде развитых стран уровень госдолга превышает 100% ВВП, не влияя серьезным образом на устойчивость их экономик, - пояснили в ведомстве.

Согласно текущему закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга России. По итогам 2023 года его объем составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП).

Верхний предел внутреннего госдолга долга на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).
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#экономика #внешний госдолг

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