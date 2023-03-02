Сегодня в Липецке: лекции в музее, рисунки с помощью кофе, хоккей и кинопремьеры

Всё что нужно знать про наступающий четверг.

Март пока тёплый

Во второй день марта в Липецке ещё немного потеплеет. Днём ожидается от 0 до -2 градусов. На улице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.







11 улиц без воды

Из-за ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду потребителям по адресам: улица Гришина, 6, 10, 12, 25, 23, 21, 19, 17, 13; Дундича, 29, 29а; проспект Победы, 53; улица Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156; Студёновская, 6, 8; Талалихина,9; Фадеева, 5, 9, 11, а также в частном секторе улиц 20-го Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского.







Без света

В связи с проведением ремонтных работ на электрических сетях с 9:00 до 17:00 останутся без света улица Кольцевая; улица Студёновская, 20, 22; Фрунзе; Чапаева.







С 9:00 до 16:00 будет временно прекращена подача энергии на улицах Городовикова, 11; Жактовской, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Липецкой; Минской, 49а; Ново-Весовой, 14в, 14в/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33; Паровозной, 11а; Поселковой, . 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Садоводческой; Солнечной; поселке Сырский Рудник; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д; Рудничной, 17, 21, 25; Рябиновой, Ю.Смирнова, а также в СНТ «Ударник».

Пробки

С раннего утро на главных транспортных артериях Липецка уже неспокойно и начались первые заторы. Пока в приложении они помечены жёлтым цветом, но в течение дня будет не раз краснеть. Поэтому мы советуем не только утром, а в любое время заглядывать в «Яндекс-пробки» или ему подобные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут.

В Липецке постараются не допустить паводка

Прошедшая зима и начало весны – просто рай для коммунальных служб.

Обошлось без больших снегопадов и авральной уборки города. Теплая погода и отсутствие снега дают надежду, что и «большой воды» этой весной удастся избежать, хотя предугадать все капризы природы трудно. В мэрии сообщили, что не расслабляются, а следят за ситуацией в местах, наиболее уязвимых для паводка, в частности следят, чтобы вода на улицах не застаивалась. Для этого вырубается кустарник, оперативно вывозится накопившийся мусор, вырубается кустарник. Мешающий свободному прохождению водных потоков. По последним данным только с территории Ниженки, прилегающей к Студёному ручью, собрано и вывезено 59 т мусора и дикорастущей поросли.







А сегодня состоится и выездное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно начнётся в 11:00 у Дворца культуры «Городской» с осмотра противопаводковых средств Липецкой территориальной подсистемы РСЧС

В краеведческом музее начнут читать лекции

Сотрудник краеведческого музея Андрей Лакизюк, автор книги «223 дня мужества» о Второй мировой войне на территории Липецкого края, подготовил цикл из 6-ти лекций, в которых расскажет о преступлениях нацистов на липецкой земле.







Первая лекция состоится сегодня в 16:00. Вход для всех желающих свободный.

Городской архив сохранит память

И ещё одно мероприятие о крупнейшей войне XX столетия. Липецкий городской архив объявляет о начала ежегодной акции «Сохрани память». Липчан призывают делиться информацией, документами и наградами своих родственников, участвовавших во Второй мировой, а также локальных войнах и конфликтах последующего времени. Все обещают скрупулезно систематизировать и хранить. А ещё накопленный материал будет использоваться на школьных «Уроках мужества».







Акция проводится с 2015 года, накоплено уже немало документов, медалей и орденов. Внести свою лепту можно по адресу ул. Советская, д.5 (читальный зал), справки по телефону 8 (4742) 23-97-14 (Елена Николаевна Зайцева). Можно писать на почту zaitsevaen@lipetskcity.ru.

Рисуем с помощью кофе

Оказывается, ароматным кофе можно не только наслаждаться хмурым зимним утром, но ещё и рисовать им на бумаге. На мастер-классе по кофейным рисункам в детской библиотеке №24 (проспект Мира,5) сегодня в 13:00 любой желающий сможет попробовать создать свою ароматную сказку. Сделать это не сложно: понадобится кофе, мягкие кисти, качественная акварельная бумага, чистая вода, бумажные салфетки, рамка со стеклом и, как минимум, щепотка воображения и творческой фантазии.







Немое кино с тапёром

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) вновь идут наперекор времени и продолжают утверждать, что чёрно-белое немое кино – это круто.

Сегодня в 19:01 приглашают на фильм «Барышня и хулиган» 1918 года. Кстати, главную роль в нём сыграл… великий советский поэт Владимир Маяковский. Позже классик отзывался о своем актёрском опыте иронично: «Сентиментальная заказная ерунда. Ерунда не тем, что хуже других, а тем, что не лучше». Показывать кино будут по всем законам жанра – с живой музыкой, которую на пианино сыграет «тапёр XXI века» Jorn Leetoje.



Кадр с Маяковским из фильма



Последний матч чемпионата. Или последний вообще?

Липецкий хоккеисты сегодня проведут заключительный матч регулярного чемпионата с «Соколом» из Новочебоксарска. Ставки всё те же – выход в плей-офф. Вчера наши парни сумели совершить мини-подвиг, отыгравшись после 0:3, 1:4, но всё равно довольствовались лишь одним очком за поражение в овертайме – 4:5.







Ситуация в таблице запутанная. На две оставшиеся вакансии претендуют три команды, причем у конкурентов есть матчи в запасе. Расклад таков: победа сегодня практически гарантирует липчанам место в играх на выбывание. При любом другом результате сезон для команды и её болельщиков может закончиться сегодня же.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день выхода на большие экраны новых фильмов. Мы выбрали для вас самые интересные сегодняшние премьеры.

«Нюрнберг». Россия, Германия, Чехия, Великобритания, 2023. Драма. Режиссёр Николай Лебедев

Драма о суде над военными преступниками, на фоне которого разворачивается история любви.

Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии мир охвачен тревогой и надеждой - договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решают, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного трибунала, за ходом которого следит весь мир. Среди тех, кто приезжает работать на Процессе века — Игорь Волгин. Он молод, прошел войну, владеет несколькими иностранными языками и служит переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин знакомится с русской девушкой Леной.

В ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Сергей Безруков, Евгений Миронов.

«Беспринципные в деревне». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Роман Прыгунов

Комедия о забавных приключениях зажиточных москвичей в русской глубинке. Снято по мотивам сериала «Беспринципные» и жизни богемы на Патриарших прудах, третий сезон которого завершился в начале года. Генералу Хадякову стукнуло 60 лет, и он решает отпраздновать юбилей не на «Патриках», а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским СПА. Приглашены все любимые герои, но праздник идёт не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.

В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Максим Виторган.

«Детектор». Россия, 2023. Остросюжетный детектив. Режиссёр: Костас Марсаан

Виктория — бывший оперативный сотрудник — привыкает к нормальной жизни с любимым мужем, психологом. Но после нападения преступника на службе она не может иметь детей. Супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Девочка ведет себя скрытно и порой агрессивно, рисует страшные картинки и портит игрушки. В её рисунках Вика угадывает жертв того самого преступника, теперь она абсолютно уверена: злодей жив, и он где-то рядом.

В ролях: Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи.



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