Общество

53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: мошенники из медцентра, правила для электросамокатов и виды на весну

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#вечЁрка #мошенничество #электросамокаты #погода
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Липецкая вечЁрка: мошенники из медцентра, правила для электросамокатов и виды на весну

Сегодня, 1 марта, завершилось расследование громкого дела о мошенничестве в медицинских центрах, вступили в силу более дюжины новых правил и законов, и синоптики рассказали, какой будет весна.

В первый день весны полицейские отчитались о  завершении расследования дела мошенников из двух медцентров. Доверчивым липчанам навязывали кредиты для покупки медицинских услуг с марта 2017 года по сентябрь 2019 года. Этим занимались в двух клиниках ООО «17 правил». Основной офис компании находился на улице Петра Смородина.

Схема обмана была простой: клиентов медцентра убеждали, что им требуется дорогостоящее лечение и заключали с ними кредитные договоры на медицинское обслуживание с избыточным перечнем платных услуг и процедур. Пострадали 66 человек. Причиненный им материальный ущерб оценивается в 5,6 миллиона рублей.

Подозреваемых в организации мошеннической схемы задержали еще осенью 2019 года. В одной из клиник оперативники обнаружили еще и кол-центр. Его работники звонили гражданам и по заранее прописанной инструкции приглашали пройти бесплатную диагностику и консультацию специалиста. 

— Этих частных платных клиник развелось очень много. И где гарантия что они добросовестные? — с тревогой спросил Житель.

Продолжается история с  банкротством СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Арбитражный суд Липецкой области по иску конкурсного управляющего привлек к ответственности бывшего директора ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» Сергея Ельчанинова и бенефициара группы компаний СУ-5 Михаила Захарова. Первый должен заплатить в пользу СУ-5 единолично 186,3 млн рублей убытков, и солидарно с Михаилом Захаровым, еще 7,1 млн рублей.

А Советский районный суд Липецка рассматривает уголовное дело 34-летнего директора логистической компании, обвиняемого в уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 90 миллионов рублей.

Полицейские сегодня рассказали о  задержании предполагаемого участника драки в ТРЦ «Малибу», которая произошла накануне. Задержанному 27-лет. В потасовке пострадал 62-летний охранник.

1 марта вступили в силу более дюжины новых законов и правил. Теперь электросамокаты и подобные им средства передвижения должны использоваться в соответствии с правилами дорожного движения. Скорость этих средств передвижения ограничена 25 км/ч, а детям младше 14 лет ездить на них теперь нельзя. Если вы уехали надолго из дома, плату за вывоз мусора теперь можно пересчитать. Неприятная новость для курильщиков — выросли акцизы на табак и жидкости для вейпов. А депутатам можно теперь не отчитываться о доходах.

— Добавили работу ГИБДД. Теперь им бегать со свистками за едущими на скутерах и т. д. Не будут, значит закон принят зря, и не будет работать. То есть опять бла-бла-бла. Показуха закона творчества, — считает Неравнодушный.

Календарная весна началась сегодня, а  когда придет настоящая? Об этом GOROD48 спросил синоптиков и знатоков народных примет. «Народные» и официальные синоптики оказались единодушны в своих мнениях: весна сюрпризов преподнести не должна. Теплеть будет постепенно.  Завтра в Липецке от 0 до -2 градусов.


Сегодня, кстати, День кошек. В зоопарке для львов Кальяна и Киры, ягуаров Чипа и Эстреллы, дальневосточного леопарда Кейта, сервала Саймона, тигров Оззи и Шерр устроили праздничный обед. Мясо досталось всем кошачьим.
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#вечЁрка #мошенничество #электросамокаты #погода
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