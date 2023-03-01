Происшествия

57 минут назад

Красный сигнал? Не видел!

17 1045
#нарушение ПДД
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Житель Липецка снял на проспекте Победы автомобиль, водитель которого не замечает красные сигналы светофора.

Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного». 

Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена»  не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».
17 1045
#нарушение ПДД

Комментарии (17)

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Как гость
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Вот просто спрсить хочу у профи.

3 минуты назад
Человек едет на авто и видет неадеквата. Что ему нужно делать? Ждать когда оно сделает беду или идти на таран? Я честно незнаю. Суд и прокуроры с ГБДД далеко а угроза людям вот?!
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Автохам

9 минут назад
гость, "Публикуйте больше видео автохамов игнорирущие серьезные нарушения" Займись, нет проблем.
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Может

20 минут назад
Я знаю что он скажет когда найдут., сказать что в знак протеста.
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Коля

21 минуту назад
Александр, солидарен полностью
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Лично мое мнение.

22 минуты назад
Судя по машине это 3 варианта. Автоугонщик. Наркоман или пьянь.
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гость

22 минуты назад
Липчанин, уже , более того , совсем недавно , исключительно благодаря мне , один из этих решил в грязь привычно бросить своё авто , а там столб ! И такое бывает !
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гость

23 минуты назад
Автохам, займись , нет проблем.
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Так у нам наверно.

26 минут назад
Экзамены в ГБДД принимают! Хорошо что пешеходов неугробил. А потом из за таких умников пишут помогите найти.
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Однако

34 минуты назад
Не верю, беспредел...
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Я знаю что он скажет когда найдут.

35 минут назад
Что он многодетный спешил домой еще план сделать.
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