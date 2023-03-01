Происшествия
57 минут назад
Красный сигнал? Не видел!
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Житель Липецка снял на проспекте Победы автомобиль, водитель которого не замечает красные сигналы светофора.
Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного».
Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена» не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».
Водитель автомобиля «Фольксваген» трижды проехал на красный сигнал светофора. Сначала он проигнорировал его на перекрестке проспектов Победы и 60 лет СССР. Такой подход к вождению возмутил автора видео, поэтому он не стал сбавлять скорость и пропускать нарушителя перед светофором в районе остановки «Улица Буденного».
Но и водитель «Фольксвагена» решил не сдаваться. Он объехал всех, кто стоял на «красном», через двойную сплошную и встречную полосу. В финале водитель «Фольксвагена» не стал останавливаться на светофоре уже в районе остановки «Кольцевая».
17 1045
Комментарии (17)
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Вот просто спрсить хочу у профи.
Автохам
Может
Коля
Лично мое мнение.
гость
гость
Так у нам наверно.
Однако
Я знаю что он скажет когда найдут.