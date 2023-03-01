Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

2 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11 улиц города.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 141, 154, 156 по улице Салтыкова-Щедрина, №№ 6, 8 по улице Студеновской, частный сектор улиц Маяковского, Арктической, Красной, 20-го Партсъезда. Подвоз воды организуют по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, 141.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 53 по проспекту Победы – машина с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 6, 10, 12, 25, 23, 21, 19, 17, 13 по улице Гришина, №№ 5, 9, 11, вл.9 по улице Фадеева, № 9 по улице Талалихина, №№ 29, 29а по улице Дундича. Воду подвезут к дому № 17 по улице Гришина.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



