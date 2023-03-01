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Назван процент подделок на маркетплейсах
В январе–феврале «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) провела исследование на ведущих интернет-площадках страны: Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет».
«Маркетплейсы могут автоматически отсеивать нарушителей, пользуясь единым государственным реестром. Как показала практика, некоторые агрегаторы не делают этого, становясь своего рода зонтичным брендом для недобросовестных продавцов и одним из основных каналов реализации нелегальной продукции», — сказал «Известиям» председатель ОПИ Олег Павлов.
Пока у компаний нет стимула заниматься такой фильтрацией, заметили в ОПИ. Сейчас надзорные органы не проводят плановых проверок — на них введен мораторий, сотрудники Роспотребнадзора могут начать «расследование» лишь после жалоб потребителей. «Известия» направили запрос в службу.
Сейчас несколько статьей КоАП предусматривают ответственность за нарушения в части идентификации товаров. Речь идет о штрафах до нескольких сотен тысяч рублей с конфискацией нелегальной продукции. Плюс к этому площадки могут говорить, что они лишь предоставляют услуги доставки, а значит, не отвечают за не свой товар, добавил Олег Павлов.