В России

сегодня, 16:41

Скорость мобильного интернета в России снизилась на 7%

101
#мобильный интернет

В феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом свидетельствует отчет TelecomDaily, сообщают «Известия»

Расчеты базируются на результатах «десятков тысяч замеров», которые провели клиенты сервиса «Мегабитус» (фирменное приложение компании), утверждают авторы исследования. В Москве доступ, напротив, ускорился на 32% — до 34,7 Мбит/с.

Такую динамику TelecomDaily связывает с дефицитом сетевого оборудования, поставки которого в РФ прекратились весной прошлого года, а также с тем, что операторы стремятся устанавливать новые базовые станции в первую очередь в крупных городах.

«Именно там самый большой спрос на их услуги. Кроме того, любые сложности со связью в Москве или Петербурге могут стать для оператора источником серьезных имиджевых проблем. И, напротив, никто не заметит, если в отдаленном райцентре скорость снизится на 20–30%» — объясняет такую техническую политику гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Представители сотовых операторов, в свою очередь, утверждают, что скорость мобильного интернета в 2022-м — начале 2023 года не снижалась или даже росла.

Если сравнивать показатели в Москве и по всей России, не разделяя, то падения действительно не видно, отмечает Денис Кусков. Но если рассматривать Москву и остальные субъекты по отдельности, то получается, что при росте скорости в крупнейшем городе за его пределами она снижается, считает он.

Проблема снижения скорости интернет-доступа сейчас актуальна не только для российских операторов — с ней сталкивается большинство компаний по всему миру, отмечает источник, знакомый с менеджерами нескольких организаций. По его словам, в России ситуацию усугубляет отсутствие поставок оборудования. 

Связисты в плане строительства новых сетей не успевают за ростом потребления трафика, указывает он. Проблему могли бы решить выделение новых частот и расширение парка базовых станций, однако это невозможно без дополнительных инвестиций, которые будут сопровождаться увеличением тарифов, утверждает собеседник «Известий». Но государство вряд ли допустит рост цен на сотовую связь, добавил он.

101
#мобильный интернет

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мишустин рассказал о начале работы по формированию фонда помощи участникам СВО
#СВО #фонд помощи
Мишустин рассказал о начале работы по формированию фонда помощи участникам СВО

сегодня, 16:57

В России
#подделки
Назван процент подделок на маркетплейсах

сегодня, 16:44

В России
В 12 регионах РФ откроются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
#военно-спортивная подготовка #патриотическое воспитание
В 12 регионах РФ откроются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

сегодня, 16:12

В России
В Москве вход на все станции БКЛ будет бесплатным пять дней
#метро #Москва
В Москве вход на все станции БКЛ будет бесплатным пять дней

сегодня, 15:22

В России
В Госдуме принят закон о безопасности газового оборудования
#газ #безопасность
В Госдуме принят закон о безопасности газового оборудования

сегодня, 14:47

В России
Минтруд анонсировал индексацию соцпенсий на 3,3% с 1 апреля
#выплаты #пособия
2
Минтруд анонсировал индексацию соцпенсий на 3,3% с 1 апреля

сегодня, 13:17

В России