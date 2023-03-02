Бизнес

сегодня, 08:00

Контейнер для одежды и обуви установлен в «Леруа Мерлен».

825
1
Контейнер для одежды и обуви установлен в «Леруа Мерлен».

«ЭкоПром-Липецк» установил накопитель для сбора текстиля в гипермаркете «Леруа Мерлен». Проект «Эко.Шкаф» дает второй шанс ненужным вещам. Одежду, обувь, постельное белье и домашний текстиль можно будет сдать в специальные контейнеры.

«Ежегодно тонны одежды и текстиля попадают на полигоны. Большая часть этих отходов не перерабатывается и не используется повторно. Отбирать эту фракцию на мусоросортировочном заводе, как стекло или полиэтилен невозможно. Экологический проект «Эко.Шкаф» позволяет вернуть старую одежду и обувь во вторичный оборот» - прокомментировала представитель АО «ЭкоПром-Липецк» Зиганчина Ольга.

Сейчас в Липецке организованы точки сбора:

- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort») ул. Студеновская, д.184;

- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк» ул. У.Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);

- гипермаркет «Леруа Мерлен» Елецкое шоссе, д.15;

- на контейнерных площадках ул. Хренникова, 1 и ул. Бехтеева, 10.

Что можно сдавать?

- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),

- детскую и взрослую обувь,

- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),

- постельное белье.

Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!

А вот влажные, заплесневелые, пахнущие вещи в контейнеры просят не складировать.

Собранный текстиль затем отправится на сортировку и чистку. Затем часть вещей пойдет на благотворительность нуждающимся, часть вернется в повторный оборот, а то, что невозможно использовать по прямому назначению на вторичную переработку и ветошь.

Благодаря круговороту вещей, мы можем сократить количество отходов на полигонах и продлить жизнь ненужным вещам.

825
1

Еще в рубрике

Сбер организовал отдых для детей из приграничных территорий
Сбер организовал отдых для детей из приграничных территорий

28.02.2023 13:11

Бизнес
В Липецкой области реализовали один из крупнейших проектов по строительству оптической сети в России
В Липецкой области реализовали один из крупнейших проектов по строительству оптической сети в России

28.02.2023 12:15

Бизнес
Рынок недвижимости в Липецке замер на 1 день.
Рынок недвижимости в Липецке замер на 1 день.

28.02.2023 08:00

Бизнес
Масленичная неделя в Скорняково-Архангельское
Масленичная неделя в Скорняково-Архангельское

22.02.2023 11:00

Бизнес
МПК «Чернышевой» завоевал пять медалей на «Продэкспо»
МПК «Чернышевой» завоевал пять медалей на «Продэкспо»

22.02.2023 10:51

Бизнес
«Лебедяньмолоко» взяла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт — 2023»
«Лебедяньмолоко» взяла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт — 2023»

20.02.2023 08:00

Бизнес