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сегодня, 16:57
Мишустин рассказал о начале работы по формированию фонда помощи участникам СВО
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Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о начале работы по формированию фонда помощи участникам спецоперации.
Работа по формированию Фонда по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов началась, все поручения даны, - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
О создании такого фонда в своем послании ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Позже он сообщил о планах на будущее - распространить работу фонда и на другие категории граждан, - передает РИА Новости.
"Все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась. Именно она будет координировать оказания социальной, медицинской помощи, реабилитации участников специальной военной операции, также поможет им пройти обучение. Конечно, нужно выстроить систему индивидуального сопровождения наших защитников и их родных", - сообщил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению вооруженных сил.
О создании такого фонда в своем послании ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Позже он сообщил о планах на будущее - распространить работу фонда и на другие категории граждан, - передает РИА Новости.
"Все поручения даны. Работа по формированию такой структуры началась. Именно она будет координировать оказания социальной, медицинской помощи, реабилитации участников специальной военной операции, также поможет им пройти обучение. Конечно, нужно выстроить систему индивидуального сопровождения наших защитников и их родных", - сообщил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению вооруженных сил.
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