Происшествия

49 минут назад

За два месяца в Липецкой области задержано 29 наркокурьеров-закладчиков

261
#наркотики

Изъято около 20 килограммов наркотиков.

Как сообщает пресс-служба полиции, за два месяца этого года в Липецкой области зарегистрировано 165 наркопреступлений, в том числе 110 – связанных со сбытом, производством или пересылкой наркотических средств и психотропных веществ, 54 – с хранением запрещенных веществ.

Из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 18 килограммов – синтетических.

Задержано 29 наркокурьеров-закладчиков наркотических средств и психотропных веществ, из которых 8 иностранцев.
261
#наркотики

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полиция задержала одного из предполагаемых участников ночной драки с охраной в ТРЦ «Малибу»
#драка #ТРЦ #охрана
Полиция задержала одного из предполагаемых участников ночной драки с охраной в ТРЦ «Малибу»

41 минуту назад

Происшествия
Житель Задонска взыскал с Министерства обороны 250 000 рублей
#ДТП
1
Житель Задонска взыскал с Министерства обороны 250 000 рублей

сегодня, 14:58

Происшествия
В книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц вложили взятку в 15 000 рублей
#взятка #дача взятки
4
В книгу учёта доставленных в дежурную часть лиц вложили взятку в 15 000 рублей

сегодня, 14:10

Происшествия
Липчанин накопил 57 неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения
#нарушение #ПДД
8
Липчанин накопил 57 неоплаченных штрафов за превышение скорости и другие нарушения

сегодня, 12:32

Происшествия
В Липецке завершено расследование громкого «дела врачей»
#мошенничество
19
В Липецке завершено расследование громкого «дела врачей»

сегодня, 11:29

Происшествия
34-летнего директора логистической компании подозревают в неуплате налогов более чем на 90 миллионов...
#налоги
5
34-летнего директора логистической компании подозревают в неуплате налогов более чем на 90 миллионов...

сегодня, 11:02

Происшествия