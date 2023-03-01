За два месяца в Липецкой области задержано 29 наркокурьеров-закладчиков

Изъято около 20 килограммов наркотиков.

Как сообщает пресс-служба полиции, за два месяца этого года в Липецкой области зарегистрировано 165 наркопреступлений, в том числе 110 – связанных со сбытом, производством или пересылкой наркотических средств и психотропных веществ, 54 – с хранением запрещенных веществ.



Из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе более 18 килограммов – синтетических.



Задержано 29 наркокурьеров-закладчиков наркотических средств и психотропных веществ, из которых 8 иностранцев.